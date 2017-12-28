Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, который сбил женщину с детьми в Витебске

28 декабря, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, который a href="http://www.belta.by/incident/view/avtomobil-sbil-zhenschinu-s-dvumja-detmi-na-perehode-v-vitebske-282486-2017/" target="_blank">сбил женщину с детьми на пешеходном переходе в Витебске. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Установлено, что 28 декабря 45-летний житель Витебска, управляя автомобилем Acura TSX, двигался по Московскому проспекту со стороны улицы Чкалова к площади Победы. Около 12.20 в районе дома №16 совершил наезд на переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу его движения пешеходов - мать с двумя детьми (6-летней девочкой и годовалым мальчиком, который находился в коляске).

В результате дорожно-транспортного происшествия дети и мать доставлены в медицинское учреждение, где им оказана помощь. Женщина (1988 года рождения) и годовалый ребенок, который получил ушибы лба и ссадины носа и губы, отпущены домой. Девочка с тяжкими повреждениями ноги госпитализирована.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводят допрос подозреваемого, опрашивают свидетелей. Сотрудники управления обращаются с просьбой к гражданам, которые стали очевидцами аварии или располагают какими-либо сведениями, видеозаписями данного происшествия, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375 33 3 99 80 44 (круглосуточно). -0-