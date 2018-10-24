Двое угонщиков пытались похитить Hyundai в Солигорском районе – заведено уголовное дело

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело о преступной деятельности, связанной с похищением легкового транспортного средства. Действия задержанных автоугонщиков квалифицированы как покушение на тайное похищение имущества в особо крупном размере, совершенное группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 205 Уголовного кодекса). Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Татьяна Белоног проинформировала, что задержанные допрашиваются по обстоятельствам преступной деятельности, с их участием запланирован ряд следственных действий. "Работа по сбору, документированию, проверке информации о причастности подозреваемых к иным аналогичным фактам продолжается. Решается вопрос о применении к задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметила она.

Как сообщалось, ночью 22 октября в Солигорском районе сотрудники уголовного розыска МВД и УВД Минского облисполкома при силовой поддержке бойцов СОБРа задержали с поличным двух 51-летних белорусов, пытавшихся похитить Hyundai. Операция проходила неподалеку от автостоянки одного из рудоуправлений ОАО "Беларускалий", где один из работников предприятия припарковал свой Hyundai Creta 2018 года выпуска. Захват происходил непосредственно после того, как было совершено проникновение в салон автомобиля, запущен двигатель и начато движение. При этом один из злоумышленников находился за рулем чужого авто, второй - в машине сопровождения.

В последние годы задержанные проживали в России. В поле зрения правоохранителей они попали в связи с криминальным автобизнесом. Оперативную разработку белорусские сыщики проводили на основании информации, поступившей от российских коллег.

Правоохранители изъяли у задержанных компьютерное оборудование, которое использовалось для открытия замков дверей салона автомашины и запуска двигателя. Фигуранты тщательно готовились к угону, для этого они трижды приезжали в Солигорский район. Во время визитов был определен нужный автомобиль, изучался образ жизни его владельца, проверялись технические возможности для вскрытия авто, прорабатывались маршруты движения.

Сейчас проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, проверяется причастность задержанных к другим таким же преступлениям. У правоохранителей есть серьезные основания полагать, что участники группы имеют непосредственное отношение к серии краж автомашин, во всех случаях речь идет об авто южнокорейских марок - Hyundai и Кiа. Хищения были совершены не только в России: один из преступных эпизодов имел место в Беларуси.-0-