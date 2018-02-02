Уголовное дело за использование рабского труда заведено на предпринимателя из Вилейки

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношении 35-летнего индивидуального предпринимателя из Вилейки возбуждено уголовное дело за использование рабского труда, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Мужчина подозревается в том, что два года под угрозой физического насилия заставлял людей работать на него. Работники ухаживали за свиньями и кроликами, которых предприниматель разводил на своем приусадебном участке. Обо всех обстоятельствах рассказал милиции один из сбежавших. Чтобы избавиться от рабства, 30-летний житель одной из деревень Вилейского района убежал от предпринимателя и ушел из дома. "Только после этого родственники обратились в милицию с заявлением об его исчезновении. Сотрудники милиции нашли мужчину на вокзале в Витебске. По его словам, он ехал "хоть куда, только бы подальше от этого рабовладельца", - проинформировали в УВД.

По словам потерпевшего, примерно два года назад он услышал от знакомых, что предприниматель из соседней деревни ищет работников. Мужчина решил попробовать. "Первые полгода все шло более-менее нормально: предприниматель платил деньги и даже давал одежду своим работникам. Но с течением времени денег он платил все меньше, а примерно с середины 2016 года перестал их платить совсем. Естественно, что это не понравилось работникам, и они перестали приходить на работу. А вот это уже не понравилось предпринимателю", - рассказали в милиции.

Бизнесмен знал, что один из его бывших работников живет в соседней деревне и через пару дней приехал к нему домой, избил его, затолкал в багажник машины и отвез к себе на участок. "Там он заставил мужчину на себя работать. По словам потерпевшего, работодатель постоянно угрожал ему физической расправой, не стеснялся пускать в ход кулаки по любому поводу. За несколько дней он настолько запугал мужчину и подавил его волю, что тот просто боялся его ослушаться, не говоря уже о том, чтобы идти в милицию. Помощи мужчине ждать было неоткуда, так как кроме престарелого отца близких родственников у него не было, а односельчане предпочитали не лезть в чужие дела", - отметили в УВД.

Иногда мужчина пытался выказывать какой-то протест, но все его попытки не выйти на работу жестко пресекались предпринимателем. Несколько раз тот приковывал его цепью в сарае и оставлял в таком положении на всю ночь. В конце концов мужчина не выдержал и сбежал.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. "Оперативники совместно со следователями Вилейского РОСК устанавливают других пострадавших. По словам основного потерпевшего, иногда вместе с ним работали и другие люди, которых привозил предприниматель. С ними он также обращался жестко и не платил никаких денег", - рассказали в милиции.

При обыске в доме предпринимателя были обнаружены два незарегистрированных охотничьих ружья, а также множество патронов к гладкоствольному и нарезному оружию.-0-

Фото УВД Миноблисполкома.