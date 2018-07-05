Уголовное дело заведено на мать, оставившую шестерых детей в опасности

5 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Уголовное дело заведено на жительницу Поставского района, оставившую шестерых детей в опасности, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Поставский районный отдел Следственного комитета в отношении 40-летней жительницы деревни Полесье возбудил уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РБ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, в случае, если виновный имел возможность оказать потерпевшему помощь и был обязан о нем заботиться).

1 июля около 13.30 находящаяся в отпуске по уходу за ребенком женщина оставила шестерых малолетних детей одних дома и пошла к соседке распивать спиртные напитки. Спустя полчаса в доме начался пожар. О возгорании в МЧС сообщили соседи. Отец детей в момент трагедии был на работе. Старшая сестра (8 лет) вынесла младших детей (девочки в возрасте года и двух лет, и мальчики трех и пяти лет) из горящего дома, они в результате пожара не пострадали. Девочка 2010 года рождения погибла - ее не удалось разбудить.

В Поставском районе сестра вынесла четверых детей из горящего дома Сообщение о возгорании дома в деревни Полесье Поставского района поступило в центр оперативного управления РОЧС сегодня в 14.21.

В настоящее время дети находятся в приюте. Со старшим ребенком работают психологи. Родители детей проходят стационарное лечение в психиатрической больнице.

Во время осмотра места происшествия следователи совместно с экспертами зафиксировали следовую картину, назначили судебно-медицинскую и пожаро-техническую экспертизы. Предварительными причинами пожара рассматриваются версии неосторожного обращения с огнем детьми и неосторожного обращения с огнем при курении матери.

Семья находится в социально опасном положении. Ранее дети уже неоднократно изымались из семьи из-за пристрастия родителей к алкоголю. В момент пожара сельчанка находилась в состоянии алкогольного опьянения: концентрация этилового спирта составляла 2 промилле.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-

Фото УСК по Витебской области