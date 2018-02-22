Уголовное дело заведено на сломавших автобусную остановку подростков в Смолевичском районе

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смолевичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о совершенном группой подростков хулиганстве, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Подозреваемыми признаны семь учащихся учебных заведений района. Старший из фигурантов - 17-летний лицеист, младшая - 14-летняя ученица 8-го класса. "Вечером 18 февраля подростки после деревенской дискотеки стояли на остановке. Они умышленно стали ломать руками и ногами павильон, повредили 16 панелей из металлопрофиля. Подростки из другой компании наблюдали за происходящим и снимали видео на мобильный телефон. После все разъехались по домам на прибывшем автобусе", - рассказала Татьяна Белоног.
О повреждении имущества сообщил в милицию на следующий день сотрудник дорожной службы. Подозреваемые были установлены. Их действия квалифицированы по ч.2 ст.339 УК (хулиганство, совершенное группой лиц).
Собирается материал, характеризующий личности подозреваемых. "Следственные действия проводятся с участием их законных представителей. Устанавливается размер причиненного ущерба. К материалам уголовного дела приобщена видеозапись произошедшего, - проинформировала Татьяна Белоног. - Изучаются условия жизни и воспитания подростков. Особое внимание уделяется состоянию профилактической работы в учреждениях образования, установлению причин и условий, способствовавших совершению противоправных действий".-0-
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