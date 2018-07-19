Уголовное дело заведено на велосипедиста, сбившего пятилетнюю девочку в Барановичском районе

19 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении велосипедиста, сбившего пятилетнюю девочку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ведомстве.

Происшествие случилось вечером 29 мая в деревне Севрюки. Нетрезвый 45-летний житель соседнего села ехал по проезжей части на велосипеде. В какой-то момент он не справился с управлением, съехал на обочину и сбил пятилетнего ребенка. С переломом ноги девочку госпитализировали в больницу.

Назначенная судебно-медицинская экспертиза установила, что дошкольница получила менее тяжкие телесные повреждения. В связи с этим прокуратурой было принято решение о возбуждении в отношении велосипедиста уголовного дела по ст. 155 (причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности) УК. Проводится расследование.-0-