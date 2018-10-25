Уголовное дело заведено на водителя автобуса, сбившего на переходе в Витебске женщину

25 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Уголовное дело заведено на водителя автобуса, сбившего на пешеходном переходе в Витебске женщину, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Как сообщалось, авария произошла утром 17 октября. Водитель общественного транспорта поворачивал с пр.Людникова на пр.Фрунзе при разрешающем сигнале светофора для автобуса и пешехода, но не уступил дорогу и наехал на 37-летнюю женщину. В результате ДТП она получила травму и ушибы головы, перелом лобной кости. Женщину госпитализировали.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений). К нему применена мера процессуального принуждения - обязательство о явке.

Для установления обстоятельств аварии, а также свидетелей и очевидцев ДТП, следователи обращаются с просьбой к гражданам, располагающим соответствующей информацией, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области 8(033) 399-80-44 (круглосуточно) или по телефону Следственного управления 8(0212) 46-20-40.-0-