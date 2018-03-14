Уголовное дело заведено на водителя, сбившего насмерть женщину возле Лепеля

14 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Лепельский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла женщина. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

По данным следствия, 13 марта около 5 часов утра житель Минска 1989 года рождения, управляя Fiat Doblo, ехал в сторону Витебска. Возле Лепеля он сбил женщину, стоявшую на проезжей части. В результате аварии 52-летняя жительница деревни Барсуки от полученных травм скончалась на месте.

Фото УСК по Витебской области

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). К нему применена мера процессуального принуждения - обязательство о явке.

Фото УСК по Витебской области

Следователи совместно с экспертами осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую и автотехнические экспертизы, провели следственный эксперимент. При осмотре места происшествия выяснилось, что на одежде женщины отсутствовали световозвращающие элементы, но они были на ручках сумки, которую потерпевшая поставила рядом.

Следователи напоминают пешеходам о соблюдении ПДД при движении по краю проезжей части: во избежание наезда автомобилями в темное время суток пешеходы обязательно должны быть обозначены световозвращающими элементами.-0-

Фото Госкомитета судебных экспертиз по Витебской области