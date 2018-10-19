Уголовное дело заведено на водителя, сбившего в Витебске велосипедиста

19 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении женщины-водителя, которая сбила на переходе в Витебске велосипедиста, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 10 октября 25-летняя женщина на Mazda-323 двигалась по дворовой территории вблизи дома №27 по пр. Победы. Около 13.40 она наехала на 60-летнего велосипедиста. В результате ДТП мужчине получил тяжкие телесные повреждения.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, велосипедист пересекал пешеходный переход не спешившись и в наушниках.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений).

Для установления обстоятельств аварии, а также свидетелей и очевидцев ДТП, следователи просят граждан, располагающих соответствующей информацией, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области: 8(033)399-80-44 (круглосуточно).-0-