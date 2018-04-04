Уголовное дело заведено по факту гибели солдата в 120-й отдельной механизированной бригаде

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело заведено по факту гибели солдата-срочника в 120-й отдельной механизированной бригаде. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия в огневом городке механизированной бригады, где сегодня погиб военнослужащий, который получил огнестрельное ранение в ходе плановых занятий по огневой подготовке. "Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.463 УК (нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проводятся неотложные следственные действия", - проинформировала представитель СК.

Как сообщалось, солдат срочной службы погиб во время занятий по огневой подготовке в 120-й отдельной механизированной бригаде.-0-