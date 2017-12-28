28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело заведено по факту смертельного ДТП с двумя легковушками в Бешенковичском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Бешенковичским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). "Установлено, что 27 декабря около 18.20 на 230-м км автодороги М-3 Минск-Витебск возле деревни Задорожье столкнулись двигавшиеся во встречном направлении автомобили Volkswagen Passat и Renault Laguna, - проинформировала Светлана Сахарова. - Автомобилем Volkswagen управлял 70-летний житель Бешенковичского района. В салоне в качестве пассажира находилась его 68-летняя супруга. Renault под управлением 37-летнего мужчины двигался в направлении Витебска. В салоне ехала 41-летняя супруга водителя - жительница Витебска".

В результате аварии водители автомобилей от полученных телесных повреждений скончались. Обе женщины были доставлены в реанимацию.

Следователи с участием экспертов провели осмотр места ДТП, зафиксировали следовую картину аварии. По уголовному делу назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые стали очевидцами аварии, располагают какими-либо сведениями, видеозаписями данного происшествия, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 3998044 (круглосуточно).-0-