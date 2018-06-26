26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело заведено по факту смертельного ДТП в Несвижском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Несвижским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства аварии с тяжкими последствиями. Вечером 25 июня поступило сообщение от очевидцев о том, что у д.Затурья в кювете находится легковушка с людьми. Медики на месте констатировали смерть 34-летней женщины, 45-летний житель Солигорска был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Предварительно установлено, что 42-летний водитель Renault Megane, не справился с управлением и съехал в кювет, где авто опрокинулось. В салоне находились 5 пассажиров. Скончалась от травм женщина, которая ехала на заднем сидении. "Следственно-оперативной группа осмотрела места происшествия, зафиксированы объекты и следы, имеющие значение для установления обстоятельств аварии. По данным следствия, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Компания возвращалась с озера, где распивали спиртные напитки", - рассказала Татьяна Белоног.

Водитель задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения). Ведется расследование, назначен ряд экспертиз, в том числе по техническому состоянию транспортного средства, скорости его движения, причине смерти погибшей, степени тяжести полученных пострадавшим травм.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые располагают значимой информацией о происшествии, сообщить об этом в Несвижский РОСК по адресу: г.Несвиж, ул. Советская, 30, или по телефонам 8 (01770)-5-15-71, 8 (029)-111-88-01.-0-