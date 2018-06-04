4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело заведено по факту смертельного ДТП в Вилейском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Авария произошла 3 июня около 19.20 вблизи д.Жары. "По предварительным данным, 35-летняя жительница Минска за рулем легкового Ford ехала в сторону Минска по автодороге Ушачи-Вилейка и вблизи д.Жары не справилась с управлением. Машина съехала в кювет, где столкнулась с деревом. В результате находившийся на заднем сидении в детском удерживающем кресле 3-летний сын женщины погиб, а 10-летний - с тяжелыми травмами госпитализирован", - рассказала Татьяна Белоног.

Следователи с участием эксперта и сотрудников ГАИ провели осмотр места происшествия, зафиксирована обстановка, изъяты фрагменты и предметы. "Как пояснила женщина, она отвлеклась от управления и потеряла контроль за безопасным движением, когда пыталась подключить зарядку мобильного телефона к прикуривателю", - проинформировала Татьяна Белоног.

Вилейским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 317 УК).

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые располагают значимой информацией или записями видеорегистратора с места происшествия, обратиться в Вилейский районный отдел Следственного комитета по адресу: г. Вилейка, ул. 1 Мая, 52, или по телефонам: 8 (01771) 5-30-74, 8 (01771) 5-60-83.-0-