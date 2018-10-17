Уголовное дело завели на минчанина за стрельбу по птицам

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении стрелявшего по птицам минчанина, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Инцидент произошел 18 августа во дворе одного из столичных домов. "Из остановившегося авто 39-летний мужчина начал стрелять по птицам на деревьях из пневматической винтовки. В результате погибли 7 птиц. Действия мужчины привлекли внимание горожан", - рассказали в СК.
Вскоре минчанин был задержан сотрудниками милиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.339-1 УК (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4365 BYN
|2.432 BYN
|2.438 BYN
|USD
|2.1066 BYN
|2.106 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.221 BYN
|3.21 BYN
|3.224 BYN