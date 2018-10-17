Уголовное дело завели на минчанина за стрельбу по птицам

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении стрелявшего по птицам минчанина, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Инцидент произошел 18 августа во дворе одного из столичных домов. "Из остановившегося авто 39-летний мужчина начал стрелять по птицам на деревьях из пневматической винтовки. В результате погибли 7 птиц. Действия мужчины привлекли внимание горожан", - рассказали в СК.

Вскоре минчанин был задержан сотрудниками милиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.339-1 УК (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель).-0-