Уголовное дело завели на водителя, сбившего двух девочек в Ивановском районе

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, сбившего двух девочек в Ивановском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По данным следствия, 12 июля примерно в 12.30 житель Ивановского района за рулем автомобиля "Мерседес" ехал по улице Партизанской в агрогородке Сочивки. Обгоняя попутно движущийся трактор, он наехал на двух девочек 2011 и 2012 года рождения, которые перебегали проезжую часть. В результате происшествия дети с тяжелыми травмами были госпитализированы.

В Ивановском районе автомобиль сбил двух шестилетних девочек Несчастный случай на дороге произошел в деревне Сочивки. По предварительной информации, 32-летний житель деревни Сычево ехал на автомобиле "Мерседес" по ул. Партизанской.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК.

Следователи провели осмотры, допросили подозреваемого, свидетелей. Назначены необходимые экспертные исследования, устанавливаются обстоятельства происшествия.-0-