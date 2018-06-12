Уголовное дело завели на водителя, сбившего в минском дворе ребенка

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Столичные следователи устанавливают обстоятельства наезда. "По данным следствия, вечером 8 июня автомобиль "Ситроен Ксантия" во время движения по двору у дома на ул.Шамякина наехал на 8-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть. В результате ДТП ребенок был госпитализирован с тяжелой травмой ноги, - сказала Марина Дранькова. - Авто управлял 25-летний житель Минска. Согласно результатам освидетельствования, он был трезв. Управлением СК по Минску возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения)".

При осмотре места происшествия зафиксировано нарушение правил дорожного движения, которое касается парковки автомобиля во дворе. "Машина стояла у желтого бордюра при входе в подъезд, что препятствовало безопасному выходу пешеходов на проезжую часть. Проводятся следственные действия, назначены экспертизы - их производство поручено управлению ГКСЭ по Минску", - проинформировала Марина Дранькова.

Следователи обращают внимание, что во время летних каникул во дворах много детей. При их появлении у проезжей части водитель обязан снизить скорость, а также не совершать маневров, не убедившись в безопасности своих действий. Кроме того, взрослым необходимо объяснять детям правила дорожного движения, напоминать об опасности игр у дороги и внезапного выхода на проезжую часть.-0-

Фото УСК по Минску