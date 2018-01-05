Уголовные дела возбуждены по фактам смертельных ДТП в Логойском и Молодечненском районе

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователями Минской области возбуждены уголовные дела по фактам смертельных ДТП в Логойском и Молодечненском районе. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

В обоих случаях водители скрылись с места происшествия, а пешеходы скончались от полученных тяжких телесных повреждений. Так, вечером 3 января в деревне Янушковичи Логойского района на проезжей части было обнаружено тело мужчины, местного жителя 1961 года рождения, с очевидными признаками наезда автотранспортом. Следствием с участием экспертов проведен осмотр места происшествия, зафиксированы следы и объекты. Органу дознания даны поручения о проведении оперативно-разыскных мероприятий по установлению автомобиля и управлявшего им лица.

Кроме того, в Молодечненском районе вечером 3 января в машине скорой помощи от телесных повреждений, полученных в результате наезда автомобилем, скончался местный житель 1979 года рождения. Установлено, что наезд на пешехода совершил житель Минска 1980 года рождения, управлявший личным автомобилем "Опель Омега". В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий автомобиль был обнаружен за пределами населенного пункта, а в последующем задержан водитель. По предварительным данным, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По данным фактам следователями возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначен ряд экспертиз, устанавливаются свидетели и очевидцы, проводится комплекс следственных действий.

Тех, которые располагает какими-либо сведениями, видеозаписями данных происшествий, просят обратиться в Логойский РОСК по телефону 801774-2-32-31 и в Молодечненский РОСК по телефону 80176-58-07-84.-0-