10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовные дела возбуждены в Витебской области против трех руководителей сельхозорганизаций, сообщили в эфире ОНТ со ссылкой на управление по борьбе с экономическими преступлениями УВД Витебского облисполкома.
Задержания произошли в Бешенковичском, Россонском и Ушачском районах. Один из директоров в личных целях использовал 4 т топлива, второй продал на запчасти комбайн, который был на ходу. Еще один из задержанных просил взятку за трудоустройство и был взят с поличным.
Силовые ведомства также ведут мониторинг за весенними работами.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3936 BYN
|2.392 BYN
|2.396 BYN
|USD
|2.0173 BYN
|2.01 BYN
|2.016 BYN
|RUB
|3.2301 BYN
|3.235 BYN
|3.24 BYN