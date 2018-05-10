10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовные дела возбуждены в Витебской области против трех руководителей сельхозорганизаций, сообщили в эфире ОНТ со ссылкой на управление по борьбе с экономическими преступлениями УВД Витебского облисполкома.

Задержания произошли в Бешенковичском, Россонском и Ушачском районах. Один из директоров в личных целях использовал 4 т топлива, второй продал на запчасти комбайн, который был на ходу. Еще один из задержанных просил взятку за трудоустройство и был взят с поличным.

Силовые ведомства также ведут мониторинг за весенними работами.-0-