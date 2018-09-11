11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинец пытался без документов попасть в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Нарушителя с белорусской стороны должны были встретить родственники, но их задержали мозырские пограничники в 350 м от белорусско-украинской границы.

Мужчины 51 и 49 лет, жители Гомельской области, во всем признались. В отношении них начат административный процесс за нарушение пограничного режима (ст. 23.30 и 23.29 КоАП Беларуси), им грозит штраф.

Ведется дальнейшее разбирательство. Отмечается, что у гражданина Украины был только паспорт времен СССР. Мужчину задержали украинские коллеги.-0-