11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинец пытался без документов попасть в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
Нарушителя с белорусской стороны должны были встретить родственники, но их задержали мозырские пограничники в 350 м от белорусско-украинской границы.
Мужчины 51 и 49 лет, жители Гомельской области, во всем признались. В отношении них начат административный процесс за нарушение пограничного режима (ст. 23.30 и 23.29 КоАП Беларуси), им грозит штраф.
Ведется дальнейшее разбирательство. Отмечается, что у гражданина Украины был только паспорт времен СССР. Мужчину задержали украинские коллеги.-0-
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