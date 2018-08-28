Украинец пытался провезти через границу почти 100 кг сала

28 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Волынской области (Украина) пытался провезти через границу почти 100 кг сала, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственного таможенного комитета.

В пункте пропуска "Мокраны" при въезде в Беларусь 31-летний украинец указал в таможенной декларации временный ввоз в ЕАЭС автомобиля Ford Mondeo. О перемещении каких-либо других товаров, подлежащих декларированию, сведения отсутствовали. После регистрации декларации таможенники направили транспортное средство в бокс для досмотра. В автомобиле обнаружили тайники со свежим салом. За декоративной обшивкой дверей и багажного отделения было спрятано 98 кг продукции.

Сопроводительные документы на товар, в том числе ветеринарный сертификат, наличие которого свидетельствует о безопасности продукции, у водителя отсутствовали. В отношении украинца начат административный процесс по ч.2 ст.14.1 КоАП. Автомобиль 2002 года выпуска стоимостью Br8 тыс. изъят до решения суда.

Всего с начала года сотрудники Брестской таможни пресекли 94 попытки незаконного ввоза на территорию ЕАЭС мясной продукции. В общей сложности через таможенную границу незаконно пытались переместить 14,5 т такого товара.-0-