Украинец Шаройко создал в Беларуси агентурную сеть - КГБ

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Украины Павел Шаройко создал в Беларуси агентурную сеть, сообщил сегодня журналистам официальный представитель Комитета государственной безопасности Беларуси Дмитрий Побяржин, передает корреспондент БЕЛТА.

Комитетом государственной безопасности 25 октября при проведении агентурной акции с поличным задержан кадровый сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины Павел Шаройко. С учетом опыта его работы в качестве руководителя пресс-службы главного управления разведки Министерства обороны Украины для прикрытия ему определена должность корреспондента Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

"В Беларуси Павел Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Республики Беларусь, которые за денежное вознаграждение выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере", - проинформировал Дмитрий Побяржин.

В отношении Павла Шаройко возбуждено уголовное дело по ст.358 УК Беларуси (шпионаж) и принято решение о применении меры пресечения в виде содержания по стражей.

"В ходе проводимых следственных действий получены убедительные доказательства его противоправной деятельности, наносящей вред национальным интересам Республики Беларусь", - сообщил официальный представитель КГБ.

Во время обыска у задержанного обнаружены копии разведывательных донесений, направленных им ранее в центр. "В результате сам Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающим под прикрытием, а также свое воинское звание полковник", - добавил официальный представитель КГБ. Также Павел Шаройко подтвердил, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси. За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной нон грата.-0-

КГБ задержал шпионившего в пользу Украины белоруса "При собирании секретных материалов задержан гражданин Республики Беларусь, осуществлявший шпионскую деятельность в интересах Украины", - сообщил Дмитрий Побяржин.