Украинка пыталась провезти 80 кг смеси для мороженого

6 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительница Украины пыталась незаконно переместить через таможенную границу Евразийского экономического союза 80 кг смеси для приготовления мороженого, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Нарушение таможенного законодательства выявлено в пункте пропуска "Олтуш". При досмотре микроавтобуса Fiat Scudo, на котором следовала гражданка, таможенники обнаружили за декоративной обшивкой дверей и багажного отделения транспортного средства тайники. В них находилось свыше 80 кг сухой смеси для приготовления мороженого. По предварительной оценке стоимость товара составила Br1,2 тыс.

Товар, а также микроавтобус 2008 года выпуска предварительной стоимостью в Br17 тыс. изъяты до решения суда. В отношении украинки начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30 базовых величин (сейчас базовая величина составляет Br24,5) с конфискацией товара и транспортного средства.-0-