Улицу Революционную в Минске опять подтопило

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Случаи падения деревьев на проезжую часть и автомобили, а также подтопления зафиксированы в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Подразделения МЧС выехали для ликвидации последствий ливней в район пешеходной улицы Революционная. "Управление МЧС продолжает мониторинг ситуации", - проинформировала Ольга Мельченко.-0-