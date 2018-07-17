Улицу Революционную в Минске опять подтопило

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Случаи падения деревьев на проезжую часть и автомобили, а также подтопления зафиксированы в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.
Подразделения МЧС выехали для ликвидации последствий ливней в район пешеходной улицы Революционная. "Управление МЧС продолжает мониторинг ситуации", - проинформировала Ольга Мельченко.-0-
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