Умер пассажир легковушки, влетевшей в фуру на М1 во время "песчаной бури"

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер пассажир легковушки, которая влетела в фуру на дороге М1 во время "песчаной бури", сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

О "песчаной буре" на участке автодороги М1 (Брест - Минск - граница России) 21 апреля сообщали очевидцы. Сильный ветер мог стать причиной аварии, произошедшей вблизи деревни Малиновка в Несвижском районе. Внезапно поднялся столб пыли, и водитель большегруза начал снижать скорость из-за плохой видимости. Водитель легкового автомобиля, следовавшего за автопоездом, не успел вовремя притормозить, произошло ДТП.

"В результате попутного столкновения 26-летний пассажир автомобиля "Вольво" с тяжелыми травмами был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где спустя некоторое время скончался", - рассказали в УГАИ.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Во избежание дорожно-транспортных происшествий Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям учитывать погодные и дорожные условия, при движении соблюдать меры безопасности.-0-