20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/.Умерла одна из женщин, отравившихся токсичной жидкостью на предприятии в Борисове. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Днем 14 октября 2017 года из предприятия, занимающегося производством продуктов из рыбы, в учреждение здравоохранения Борисова были доставлены несколько женщин с различными степенями химических ожогов. Предварительно было установлено, что пять женщин накануне употребляли неизвестную жидкость. После этого почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью.
Три женщины были помещены в реанимационное отделение в очень тяжелом состоянии. Одна из них скончалась, проинформировала Татьяна Белоног.
"Следственные действия по установлению обстоятельств происшествия продолжаются. Проводятся экспертизы, лабораторные исследования. По результатам расследования будет принято процессуальное решение", - добавила она.-0-
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