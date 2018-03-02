2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умерла вторая пострадавшая в столкновении фуры и легковушки в Лепельском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Лепельский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту ДТП, которое произошло у деревни Барсуки. Ранее сообщалось, что в ДТП погибла пассажирка легковушки. По данным СК, позже в больнице умерла водитель. "Автомобилем Geely управляла 60-летняя жительница Минска, которая с телесными повреждениями доставлена в учреждение здравоохранения, где около 20.00, не приходя в сознание, умерла. В качестве пассажира на переднем сидении в салоне автомобиля Geely ехала 43-летняя жительница Солигорского района, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия", - рассказала Светлана Сахарова.

ДТП произошло 1 марта около 18.20 на 139-м километре автодороги Минск-Витебск. Geely выехала на встречную полосу, где столкнулась с Volvo с полуприцепом Krone. Водитель Volvo 50-летний житель Лиды не пострадал.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

"Следователи совместно с экспертами провели осмотр места происшествия, зафиксировали дорожную обстановку в момент аварии. По уголовному делу для определения степени тяжести и локализации телесных повреждений назначены судебно-медицинские экспертизы. С целью установления технического состояния двух автомобилей назначены автотехнические экспертизы", - рассказала Светлана Сахарова.

Следствие обращается с просьбой к очевидцам ДТП или располагающим какой-либо информацией об аварии сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 3998044 (круглосуточно).-0-