19 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Упавшие деревья в Гродно повредили 6 автомобилей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Вечером 18 июля на областной центр вновь обрушилась непогода: сильный дождь, сопровождавшийся усилением ветра. В разных частях города зафиксированы 13 случаев падения деревьев. В шести из них оказались поврежденными автомобили. Пострадавших людей нет.

Сотрудники МЧС оказывали помощь в устранении последствий разгула стихии. Сообщается и о подтопленном частном домовладении по улице Мичурина.

Сильные дожди идут в Гродно на протяжении нескольких дней. Как рассказали в Гродненском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за последние двое суток в областном центре выпало 40 мм осадков, что больше половины месячной нормы (78 мм). Более половины месячной нормы осадков выпало и в Щучине, около половины - в Новогрудке.

Прогноз на ближайшие дни остается прежним: возможны дожди и грозы. В связи с этим в МЧС просят граждан принять личные меры безопасности и позаботиться о сохранности имущества: не парковать машины под деревьями, закрывать окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут быть повреждены сильным ветром.-0-

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