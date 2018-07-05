Управленец спорткомплекса в Минске фиктивно устроил себя уборщиком

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управленец одного из спортивно-оздоровительных комплексов Минска фиктивно устроил себя на полставки рабочим по комплексной уборке и содержанию домовладений, сообщили БЕЛТА в УБЭП ГУВД Мингорисполкома.
Работу уборщика мужчина не выполнял, но получал зарплату, которую тратил на собственные нужды.
По данному факту в отношении должностного лица Первомайским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия.-0-
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