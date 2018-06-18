В Пинске ребенок получил ожог во время операции, уролога будут судить

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медицинского работника одного из учреждений здравоохранения Пинска будут судить за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Врач-уролог обвиняется в том, что 21 ноября 2017 года во время хирургической операции малолетнему ребенку 2015 года рождения использовал электрохирургический генератор и при этом не убедился в удалении легко воспламеняемой жидкости для обработки участка тела мальчика. Далее произошло возгорание этой жидкости, в результате чего ребенок получил менее тяжкие телесные повреждения.

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств виновности обвиняемого, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий. Ранее примененную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.

Уголовное дело Пинской межрайонной прокуратурой направлено в суд.-0-