В Пинске ребенок получил ожог во время операции, уролога будут судить

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медицинского работника одного из учреждений здравоохранения Пинска будут судить за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.
Врач-уролог обвиняется в том, что 21 ноября 2017 года во время хирургической операции малолетнему ребенку 2015 года рождения использовал электрохирургический генератор и при этом не убедился в удалении легко воспламеняемой жидкости для обработки участка тела мальчика. Далее произошло возгорание этой жидкости, в результате чего ребенок получил менее тяжкие телесные повреждения.
После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств виновности обвиняемого, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий. Ранее примененную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.
Уголовное дело Пинской межрайонной прокуратурой направлено в суд.-0-
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