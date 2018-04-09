Уроженец Мяделя выманивал деньги у знакомых и тратил на ставки в букмекерских конторах

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уроженец Мяделя выманивал деньги у знакомых и тратил их на ставки в букмекерских конторах, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По данным следствия, 26-летний обвиняемый с января 2015 года по октябрь 2017-го путем обмана и злоупотребления доверием под различными вымышленными предлогами завладел денежными средствами 21 потерпевшего. Общаясь со знакомыми из разных регионов через социальную сеть, мужчина просил срочно одолжить ему деньги на пару недель. При этом возвращать денежные средства он не намеревался.

Фигурант рассказывал, что ему нужны деньги на приобретение по выгодной стоимости электронной и компьютерной техники за пределами Беларуси для ее последующей продажи, для оказания медицинской помощи матери, на приобретение подарка девушке, поездки в другой город. В большинстве случаев потерпевшие лишались денег, осуществляя транзакцию по переводу (от Br50 до Br300) на банковскую карту фигуранта. На самом деле обвиняемый был постоянным клиентом букмекерских контор и проигрывал перечисленные деньги, делая ставки.

Кроме того, имея образовавшиеся за счет ставок долги, он продолжал играть в надежде на выигрыш и обращался за материальной помощью к знакомым. В результате один из потерпевших одолжил обвиняемому под расписку в несколько этапов около Br10 тыс., которые были у него от продажи автомобиля, второй оформил на себя кредит и полученную сумму в размере Br5 тыс. также передал фигуранту.

По уголовному делу допрошены свидетели, проведены очные ставки, исследованы мобильные устройства, получены результаты экспертиз. Причиненный ущерб составляет около Br23 тыс. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уроженец Мяделя обвиняется в мошенничестве в крупном размере (ч.1,2,3 ст.209 Уголовного кодекса). Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-