Уроженец Мозыря организовал финансовую пирамиду и незаконно добыл более Br760 тыс.

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении уроженца Мозыря, который организовал финансовую пирамиду и незаконно добыл более Br760 тыс. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Установлено, что 22-летний мужчина с февраля 2015 года по апрель 2016 года обманным путем под предлогом получения гарантированного дохода от участия в качестве вкладчика проекта New Assets Union завладел денежными средствами граждан в особо крупном размере.

Для этого он разработал план длительной преступной деятельности по систематическому завладению деньгами. Была создана схема классической финансовой пирамиды, которая, работая под видом привлечения инвестиций, в действительности не осуществляла хозяйственной деятельности, а проценты инвесторам выплачивались за счет привлечения денег последующих участников.

Чтобы создать видимость активности финансовой организации, молодой человек регулярно выполнял действия, направленные на привлечение наибольшего количества вкладчиков. Он создал в интернете сайты проекта New Assets Union, где рекламировал получение дохода от инвестирования, и размещал информацию о якобы произведенных выплатах процентов вкладчикам, скрывая тем самым преступную направленность его деятельности. Также он разработал и использовал систему вознаграждения участников проекта за привлечение новых вкладчиков. В одном из роликов компании сообщалось, что за 100 привлеченных людей выдается мобильный телефон iPhone, за 500 - ноутбук MacBook, а за тысячу новых клиентов участник получает $10 тыс.

С целью привлечения большего количества инвесторов молодой человек распространял заведомо ложные сведения о получении проектом дохода от участия в бинарных опционах и букмекерских биржах, а также оптовой продажи товаров из Китая и сдачи в аренду недвижимости.

Уроженец Мозыря неоднократно проводил встречи, собеседования и даже информационные семинары в Минске, Могилеве и Гродно, на которых лично, а также через введенных в заблуждение участников схемы, убеждал присутствующих в перспективности проекта. По его словам, доход от такого вложения денежных средств мог достигать 100-300% в месяц, что значительно превышает проценты по депозитам, установленным банками Беларуси.

Все действия тщательно планировались с целью формирования положительного имиджа и демонстрации экономической выгодности проекта: индивидуальные собеседования проводились в арендованном офисе незаконной финансовой организации на столичном проспекте Победителей или в различных кафе. Там же заключались договоры от имени компании New Assets Union L.P., зарегистрированной в ноябре 2015 на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, о реализации инвестиционных проектов. Семинары проводились в конференц-залах известных гостиниц, а деньги инвесторов перечислялись на расчетные счета, открытые в банках Беларуси и Латвии на себя и других поверенных лиц, которые не были посвящены в преступную схему.

Потерпевшими по делу признаны более 900 человек, опрошены сотни свидетелей. Действия мужчины квалифицированы следствием по ч.4 ст.209 УК РБ, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

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Фото - скриншоты видео, размещенного на канале Youtube обвиняемого.