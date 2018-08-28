Уроженка Гомельской области приговорена к 5 годам за вовлечение в занятие проституцией

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Минска вынес обвинительный приговор в отношении уроженки Гомельской области за вовлечение в занятие проституцией и покушение на организацию и использование занятия проституцией, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского городского суда.
Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Обвиняемой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 70 БВ (Br1715), с конфискацией имущества.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.
По информации следователей, женщина поставляла живой товар из Беларуси в Грецию для оказания интимных услуг. Уроженку Гомельской области задержали, когда она пыталась вывезти за границу двух девушек. Установлено, что в соучастии с другими лицами она вывезла не менее пяти женщин для занятия проституцией в Афинах.-0-
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