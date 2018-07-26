Ущерб от действий лжеброкеров составил около $650 тыс. - СК

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске продолжается расследование "дела лжеброкеров", сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

От противоправных действий пострадали не менее 9 человек. В настоящее время общая сумма ущерба составляет около $650 тыс.

Под торговой маркой "Trade12" был организован интернет-сервис, который якобы занимался оказанием брокерских услуг. Гражданам предлагали заработать на разнице курсов валют, поучаствовать в торговле металлами, контрактами, акциями. Для этого необходимо было внести денежные средства на торговый счет на электронной платформе компании. Потерпевшие были уверены, что под руководством "брокера" проводят реальные операции с ценными бумагами, однако фактически они играли в онлайн-игру, которая имитирует работу форекс-компании, в том числе торги. Изначально для потерпевших моделировалась успешная финансовая деятельность, после чего их убеждали вкладывать все большие суммы. Если те отказывались дополнительно вносить деньги на счет, "брокеры" поясняли, что обналичить средства невозможно, чтобы продолжать пользоваться счетом, необходимо его пополнить на еще более крупную сумму.

Действия неустановленных представителей "Trade12" квалифицированы по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. Подготовлены международные поручения об оказании правовой помощи, проводятся мероприятия по установлению причастных к этому преступлению. Уголовные дела в отношении представителей компании возбуждались по всей территории Беларуси и в странах СНГ с 2016 года.

Следственный комитет обращает внимание, что интернет-сервис "Trade 12" не имеет прав на оказание финансовых услуг на территории Беларуси и внесен в черный список многих международных организаций по регулированию отношений в сфере финансовых рынков. В случае причинения ущерба от действий компании можно обратиться по телефонам 389-55-55 или 392-97-12.-0-