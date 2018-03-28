Ущерб от действий путешествовавшего по миру за чужой счет россиянина превышает Br35 тыс.

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ущерб от действий гражданина России, который путешествовал по миру за чужой счет, превышает Br35 тыс., сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

Уголовное дело о хищении денежных средств с банковских платежных карт расследует УСК по Минску. Установлено, что 26-летний мужчина с марта по апрель 2017 года, используя неправомерно приобретенные реквизиты банковских платежных карт, покупал авиабилеты через онлайн-сервисы. Задержать мужчину удалось в начале декабря во время его прилета в Минск.

В ходе расследования было установлено более 50 эпизодов хищения денежных средств с банковских карт, эмитированных банками России. Некоторые из попыток мужчина не смог довести до конца по не зависящим от него обстоятельствам. К примеру, для приобретения билетов на сайте одной из авиакомпаний он пытался перевести деньги с чужих карт более семи раз. Однако из-за системы защиты в проведении операции ему было неоднократно отказано.

Также установлен факт мошенничества. Мужчина взял в долг у знакомой деньги, однако в оговоренный срок их не вернул и даже не предпринимал попыток этого сделать. Они были в доверительных отношениях, и мужчина неоднократно приобретал для своей знакомой авиабилеты с использованием реквизитов чужих банковских карт.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.14, ч.4 ст.212, ч.2 ст.216, ч.2 ст.209 УК. Мера пресечения, примененная в отношении мужчины, в виде заключения под стражу не изменялась.-0-