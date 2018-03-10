Ушедших из дома минских подростков нашли в Орше

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушедшие из дома минские подростки Денис Юрханов и Анастасия Тарушкина найдены в Орше, сообщила БЕЛТА официальный представитель Первомайского РУВД Минска Екатерина Добровольская.
"9 марта на вокзале в Орше горожане увидели и узнали по ориентировкам разыскиваемых подростков - Дениса Юрханова и Анастасию Тарушкину, после чего немедленно сообщили в милицию. Прибывшие сотрудники органов внутренних дел убедились, что это именно те подростки, которых ищут", - рассказала Екатерина Добровольская.
Как выяснилось, молодой человек и девушка хотели отправиться с этого вокзала в Смоленск, но не успели.
В настоящий момент подростки находятся в Минске и уже встретились с родителями.-0-
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