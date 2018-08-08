Уснувший водитель был трезв: в СК рассказали подробности смертельного ДТП под Мостами

8 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Мостовском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Авария произошла 7 августа около 14.00 на автодороге Р-41 Слоним - Мосты - граница Литвы вблизи деревни Моньковичи Мостовского района. "Опель" под управлением 54-летнего мужчины съехал в кювет и опрокинулся. "Следовавшая в качестве пассажира 19-летняя дочь водителя от полученных телесных повреждений скончалась на месте, а он и находившиеся в салоне 8-летний сын и 44-летняя супруга госпитализированы в учреждение здравоохранения. Еще один пассажир автомашины, 43-летний мужчина, не пострадал и от медицинской помощи отказался. Все они - жители Гродно", - рассказал Сергей Шершеневич.

Под Мостами уснул водитель минивэна, в аварии погибла его дочь Минивэн "Опель" съехал в кювет и несколько раз перевернулся. В машине ехали гродненцы, которые возвращались с отдыха в Украине. Водитель более суток находился за рулем, утомился и уснул.

Гродненчане возвращались с отдыха за пределами страны. Авария произошла из-за того, что водитель уснул. Освидетельствование показало, что в момент ДТП он был трезв. Были ли пристегнуты ремнями безопасности все участники поездки, выяснится во время дальнейшего расследования.

Мостовский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 317 УК). Следователи с участием экспертов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области осмотрели место дорожно-транспортного происшествия. назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинские, транспортно-трасологическая и автотехническая.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий при переезде на дальние расстояния следователи рекомендуют помимо соблюдения иных правил усвоить, что залог безопасности - бодрость водителя. Перед поездкой нужно высыпаться, а выезжать рано утром. 30-минутный отдых следует делать каждые 3-4 часа. Если чувствуется сонливость, необходимо отвести еще 20 минут на сон или просто посидеть при откинутой спинке. Попытка проехать быстрее, игнорируя отдых, - крайне опасная затея.-0-