Установлена личность пилота мотодельтаплана, потерпевшего крушение в Ушачском районе

12 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Следственный комитет продолжает устанавливать обстоятельства крушения мотодельтаплана в Ушачском районе, в результате которого погиб пилот. Такая информация размещена в Facebook-аккаунте официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой, сообщает БЕЛТА.

Установлено, что погибшим является 36-летний житель Полоцка, работающий индивидуальным предпринимателем. По предварительной информации, мужчина с целью покупки двухместного планера (мотодельтаплана), принадлежащего 26-летнему жителю Полоцка, 11 января приехал на недействующую воздушно-посадочную полосу вблизи деревни Кублищено Ушачского района.

На взлетной полосе 36-летний мужчина проверял технические характеристики мотодельтаплана. В процессе проверки он совершил взлет на высоту около 50 м, пролетел около 1 км и упал на поле между деревнями Лутово и Кублищено. В результате падения пилот от полученных телесных повреждений скончался на месте.

На месте происшествия продолжает работу следственная группа в составе следователей Ушачского РОСК, следственного управления УСК по Витебской области, которые совместно с экспертом-криминалистом и судебно-медицинским экспертом Новополоцкого МРО ГКСЭ по Витебской области проводят осмотр. Используя передвижную криминалистическую лабораторию, зафиксировано место аварии, изъяты вещественные доказательства. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, устанавливают обстоятельства аварии. Для участия в осмотре места происшествия привлечены сотрудники департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций.-0-

Фото ГКСЭ