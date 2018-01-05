Узбек пытался провезти через границу три пневматические винтовки

5 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники изъяли у гражданина Узбекистана три незадекларированные пневматические винтовки, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Инцидент произошел в республиканском пункте таможенного оформления "Варшавский мост". Следовавший из Польши рейсовым автобусом Варшава-Минск 32-летний гражданин Узбекистана для прохождения таможенной процедуры выбрал зеленый коридор. Однако при осмотре дорожного чемодана пассажира с применением сканирующей техники были обнаружены металлические предметы. Последующий досмотр выявил в багаже гражданина три незадекларированные пневматические винтовки без разрешительных документов с дульной энергией свыше 12 Дж.

Винтовки изъяты до решения суда. В отношении их владельца начат административный процесс по ч.1 ст.14.5 (недекларирование товаров) КоАП Беларуси.

В 2017 году должностными лицами Брестской таможни было пресечено 12 попыток перемещения гражданами через границу пневматического оружия без декларирования и наличия разрешительного документа.

"В соответствии с законодательством перемещение через белорусский участок таможенной границы ЕАЭС спортивного пневматического оружия (винтовки, ружья, пистолеты и револьверы) с дульной энергией более 3 Дж, а также охотничьего пневматического оружия с дульной энергией не более 25 Дж ограничено и осуществляется гражданами при наличии соответствующего заключения (разрешительного документа). Не требует специальных разрешений ввоз устройств для игры в страйкбол с дульной энергией до 3 Дж. При этом данный факт должен быть подтвержден документально - паспортом изделия или иными документами, содержащими такую информацию. Пули для пневматического оружия к боеприпасам не относятся, какие-либо ограничения на их ввоз (вывоз) законодательством не установлены", - отметили в таможне.-0-