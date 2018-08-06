6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В аварии в Гомельском районе пострадала 4-летняя девочка, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
ДТП произошло 4 августа примерно в 6.30. Предварительно установлено, что 67-летний водитель ВАЗа уснул во время движения, из-за чего съехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате происшествия 4-летняя девочка-пассажир получила телесные повреждения и была госпитализирована в Гомельскую областную клиническую больницу. Выяснилось, что ребенка перевозили без детского удерживающего устройства на заднем сиденье.
В этот же день травмы в ДТП получила и несовершеннолетняя в Гомеле. Около 14.00 водитель "Рено", выезжая со двора по проспекту Победы областного центра, не убедился в безопасности маневра и наехал на двигавшегося по тротуару 46-летнего велосипедиста, который на раме перевозил свою 13-летнюю дочь. С ушибами и ссадинами девочку госпитализировали.-0-
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