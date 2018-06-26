В Барановичах безбилетник напал на контролера

26 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах пассажир автобуса напал на контролера, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел 25 июня примерно в 15.30. Местный житель 1977 года рождения решил проехать в городском автобусе без билета. Однако его планы нарушила контролер, которая попросила пассажира предъявить проездной документ. В ответ мужчина набросился на женщину с кулаками. Свидетелем скандала стал ехавший на работу сотрудник милиции. Он задержал хулигана.

Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 (насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) УК. Мужчина ранее уже был судим за кражу.-0-