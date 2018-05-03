3 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах из детского сада эвакуированы 78 человек из-за похожего на гранату предмета, сообщила БЕЛТА официальный представитель Барановичского ГОВД Ольга Давидович.

Звонок от заведующей поступил в дежурную часть сегодня в 14.54. Женщина сообщила, что работник детского сада занимался посадкой деревьев и выкопал предмет, похожий на гранату. На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы. Проводилась эвакуация 78 человек.

Объект обследуют специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 7404. По предварительной информации, найденный предмет является гранатой времен Великой Отечественной войны.-0-