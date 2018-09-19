В Барановичах на остановке учащийся колледжа проломил череп мужчине

19 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах на остановке учащийся одного из колледжей проломил череп мужчине, сообщила БЕЛТА официальный представитель Барановичского ГОВД Анастасия Гурская.
Поздним вечером 17 сентября двое товарищей беседовали на остановке общественного транспорта, расположенной в центре города. С просьбой закурить к ним обратился 20-летний учащийся колледжа. Разгорелся конфликт. В какой-то момент у молодого человека закончились словесные аргументы, он начал бить своего 27-летнего оппонента руками, затем ударил его ногой в лицо, отчего тот упал.
Друг вызвал пострадавшему скорую помощь. Его с переломами костей черепа госпитализировали в Барановичскую центральную больницу.
Хулигана задержали сотрудники патрульно-постовой службы милиции. Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения).-0-
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