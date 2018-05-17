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В Барановичах на сотрудников управления горисполкома завели 22 уголовных дела

Происшествия 17.05.2018 | 12:43
Фото из архива
Фото из архива

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. После проверки межрайонным Комитетом госконтроля против сотрудников управления по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома возбудили 22 уголовных дела. Такая информация размещена на сайте Федерации профсоюзов Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Дела возбуждены за нарушения законодательства при выдаче субсидий на организацию предпринимательской и ремесленной деятельности. По словам председателя Барановичского межрайкомитета госконтроля Брестской области Олега Данилова, 47 безработных, получивших финансовую поддержку на общую сумму Br80 702, использовали ее с нарушением законодательства, 35 человек фактически не осуществляли ремесленную деятельность, а предоставленную помощь использовали на свое усмотрение, 12 безработных не предоставили документы, подтверждающие целевое использование полученных средств.

По словам специалистов госконтроля, зачастую помощь получали обеспеченные люди, имеющие дома, дорогие автомобили и даже свой бизнес. Во всех случаях представители горисполкома оформляли фиктивные документы, подтверждающие якобы целевое использование выделенных средств, чем причинили государству значительный материальный ущерб. При этом за свои услуги взимали определенный процент. Один из жителей Барановичей согласно предоставленному бизнес-плану собирался изготавливать, устанавливать и ремонтировать дворовые туалеты. Субсидию он хотел пустить на приобретение необходимого оборудования, как и положено по договору. На самом деле (это подтвердили в налоговой инспекции) бланк товарно-транспортной накладной был выдан на имя другого человека. Таким образом, мужчина предпринимателем не стал, а полученные госсредства использовал для личных целей.

Другой получатель субсидии числился безработным с апреля 2015 года и получал в управлении по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома пособие. Затем обратился с заявлением о выдаче ему финансовой помощи на организацию собственного дела, предоставил бизнес-план, в котором расписал, что будет заниматься отделочными работами, а государственные средства направит на приобретение инструментов. На основании заключения экспертного совета управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома мужчина получил деньги в размере 11 бюджетов прожиточного минимума. Он обязывался организовать предпринимательскую деятельность и в течение 12 месяцев вести ее в соответствии с условиями договора. В итоге получатель субсидии принес документы, подтверждающие освоение средств, но на имя другого ИП. Не удалось ему представить и иные необходимые справки.

Управление по труду, занятости и социальной защите ведет работу по взысканию средств, если ремесленная деятельность не осуществляется или субсидии использованы не по назначению, однако ее эффективность оставляет желать лучшего, подчеркнул Олег Данилов. Возмещению подлежат значительные суммы: Br19,3 тыс. на организацию ремесленной и Br1,6 тыс. - предпринимательской деятельности. Всего нанесенный государству ущерб оценивается в Br59,7 тыс.

Заместитель председателя Барановичского КГК Денис Азарко отметил, что принцип безвозмездной выдачи субсидий в этом случае позволил нечистым на руку сотрудникам управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома присваивать часть средств, а также выдавать их людям, которые абсолютно не нуждались в финансовой поддержке и впоследствии не выполняли условия договора. Специалисты уверены: изначально более принципиально стоит подходить к процессу выдачи безвозмездных субсидий.-0-

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Барановичи, КГК
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