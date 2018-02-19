В Барановичах ночью горел легковой автомобиль Hyundai

В Барановичах загорелся легковой автомобиль. Информацию об этом предоставили в Брестском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел сегодня ночью на улице Промышленной. Загорелся легковой автомобиль Hyundai Lantra (1995 года выпуска). Сообщается, что транспортное средство принадлежит гражданину 1988 г.р. Огнем были повреждены моторный отсек, панель приборов и салон автомобиля.

Вероятно, возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-