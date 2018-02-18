В Барановичах сгорел грузовой автомобиль

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Барановичи Брестской области сгорел грузовой автомобиль, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Утром 17 февраля в городе Барановичи загорелся грузовой автомобиль. Огнем повреждена кабина автомобиля, рефрижератор. Версия причины возникновения пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
Ночью 18 февраля произошло еще два пожара в Барановичском районе, в результате которых повреждены жилые дома. В деревне Миловиды в двухэтажном кирпичном доме огонь уничтожил кровлю, повредил перекрытие, внутреннюю отделку, имущество. Причина пожара устанавливается.
Также ночью 18 февраля в деревне Поручин Барановичского района загорелся кирпичный дом, принадлежащий пенсионеру. Уничтожена кровля, повреждено перекрытие, внутренняя отделка, имущество, причина пожара выясняется.
Всего за сутки в Брестской области зарегистрировано восемь пожаров. Погибло два человека, травмирован один человек. Огнем повреждено пять строений.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4557 BYN
|2.45 BYN
|2.459 BYN
|USD
|1.96 BYN
|1.958 BYN
|1.964 BYN
|RUB
|3.4788 BYN
|3.461 BYN
|3.484 BYN