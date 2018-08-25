25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах сотрудники ГАИ со стрельбой останавливали нарушителя, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел 25 августа. Внимание сотрудников ГАИ на улице Вильчковского, в районе АЗС "Славнефть" привлек автомобиль "Ауди". Они приняли решение остановить машину и проверить водителя на алкоголь. Инспектор ГАИ подал сигнал об остановке. Водитель проигнорировал требование и, увеличив скорость, поехал в сторону агрогородка Мир Барановичского района.

Сотрудники ГАИ, преследуя нарушителя, при помощи громкой связи неоднократно требовали, чтобы тот остановился. Водитель не реагировал и продолжал ехать на большой скорости, тем самым создавая реальную угрозу безопасности дорожного движения.

Милиционеры приняли решение об использовании табельного оружия. Предупредив об этом водителя через громкую связь, инспектор ДПС из табельного пистолета пробил два задних колеса автомобиля. "Ауди" остановилась на ул. Солнечной агрогородка Мир.

Нарушитель и пассажир попытались сбежать. 20-летнего водителя задержали по месту жительства агрогородка, нетрезвого 21-летнего пассажира - в лесном массиве. В отношении водителя составлено четыре административных протокола.-0-