В Барановичах у водителя погрузчика на сортировке отходов взорвался огнетушитель

10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах в руках водителя погрузчика на сортировке отходов взорвался огнетушитель, сообщил БЕЛТА начальник Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда Виктор Супрунович.
Несчастный случай произошел днем 7 сентября на сортировочно-перегрузочной станции Барановичского ЖКХ. Водитель погрузчика 1992 года рождения увидел в контейнере среди коммунальных отходов огнетушитель. Он решил отложить опасный предмет в сторону. Когда мужчина взял огнетушитель в руки, тот взорвался.
С химическим ожогом глаз работника госпитализировали в больницу.
"Мы сделали запрос в учреждение здравоохранения на получение заключения о тяжести производственной травмы. После этого будет определен порядок расследования несчастного случая", - дополнил Виктор Супрунович.-0-
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