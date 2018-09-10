В Барановичах у водителя погрузчика на сортировке отходов взорвался огнетушитель

10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах в руках водителя погрузчика на сортировке отходов взорвался огнетушитель, сообщил БЕЛТА начальник Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда Виктор Супрунович.

Несчастный случай произошел днем 7 сентября на сортировочно-перегрузочной станции Барановичского ЖКХ. Водитель погрузчика 1992 года рождения увидел в контейнере среди коммунальных отходов огнетушитель. Он решил отложить опасный предмет в сторону. Когда мужчина взял огнетушитель в руки, тот взорвался.

С химическим ожогом глаз работника госпитализировали в больницу.

"Мы сделали запрос в учреждение здравоохранения на получение заключения о тяжести производственной травмы. После этого будет определен порядок расследования несчастного случая", - дополнил Виктор Супрунович.-0-