В Барановичах в техническом водоеме утонули мужчина и женщина

18 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах в техническом водоеме утонули два человека, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Несчастный случай произошел 17 июня. Около 14.15 в дежурную часть позвонил прохожий и сообщил, что увидел тело человека в техническом водоеме рядом с Ледовым дворцом. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Cпасатели извлекли из воды тела мужчины и женщины - местных жителей 1973 и 1976 годов рождения. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Проводится проверка. Точную причину гибели установит экспертиза.-0-