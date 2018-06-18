В Барановичах в техническом водоеме утонули мужчина и женщина

18 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах в техническом водоеме утонули два человека, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Несчастный случай произошел 17 июня. Около 14.15 в дежурную часть позвонил прохожий и сообщил, что увидел тело человека в техническом водоеме рядом с Ледовым дворцом. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Cпасатели извлекли из воды тела мужчины и женщины - местных жителей 1973 и 1976 годов рождения. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.
Проводится проверка. Точную причину гибели установит экспертиза.-0-
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