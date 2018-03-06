В Барановичах задержан наркокурьер с крупной партией марихуаны и психотропа

6 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах задержан наркокурьер из Солигорска с крупной партией марихуаны и психотропа, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
23-летний житель Минской области был задержан при проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД облисполкома, отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Барановичского ГОВД и РОВД совместно с коллегами из Минского РУВД.
При осмотре личного автомобиля молодого человека правоохранители обнаружили и изъяли 87 свертков с марихуаной общей массой 109 г и 31 сверток с психотропным веществом альфа PVP общим весом 39 г. Наркокурьер рассказал оперативникам, что хранил наркотические вещества с целью сбыта на территории Брестской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Подозреваемый задержан. Сотрудники милиции устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к организации канала поставки наркотических веществ на территорию Беларуси.
С начала года это самая большая партия наркотиков, изъятая сотрудниками милиции Брестской области, отметил официальный представитель.-0-
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