В Барановичах задержан наркокурьер с крупной партией марихуаны и психотропа

6 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах задержан наркокурьер из Солигорска с крупной партией марихуаны и психотропа, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

23-летний житель Минской области был задержан при проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД облисполкома, отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Барановичского ГОВД и РОВД совместно с коллегами из Минского РУВД.

При осмотре личного автомобиля молодого человека правоохранители обнаружили и изъяли 87 свертков с марихуаной общей массой 109 г и 31 сверток с психотропным веществом альфа PVP общим весом 39 г. Наркокурьер рассказал оперативникам, что хранил наркотические вещества с целью сбыта на территории Брестской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Подозреваемый задержан. Сотрудники милиции устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к организации канала поставки наркотических веществ на территорию Беларуси.

С начала года это самая большая партия наркотиков, изъятая сотрудниками милиции Брестской области, отметил официальный представитель.-0-

Фото УВД Брестского облисполкома