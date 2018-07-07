В Барановичах женщина родила девочку на перроне вокзала

7 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах женщина родила ребенка на перроне автовокзала, сообщают СМИ.
Инцидент произошел 6 июля около 18.00. Сообщается, что роженице на вид примерно 40 лет. На вокзале она была с мальчиком 12-13 лет. Роды у женщины начались на перроне у входа в здание. Люди, находившиеся рядом, попросили работников автовокзала вызвать скорую помощь.
До прибытия медиков две пассажирки пережали ребенку пуповину. Прибывшая бригада скорой помощи увезла маму и малышку в больницу.-0-
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